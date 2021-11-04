Відома українська співачка Тіна Кароль, яка раніше взяла участь у провокативній фотосесії з новою зачіскою, різко відповіла на питання про свого таємного і нового коханого.
Кілька днів тому Кароль випустила альбом, який сполохали мережу. Вона не тільки заявила, що порядок пісень має значення, але і підкреслила, що у неї нібито є про що співати. Про розставання. Багато хто припустив, що мова про когось нового і зірка перебувала у відносинах.
"Ми нарешті дізнаємося, хто ця людина, якій ви записали цілий альбом?» - запитують цікавіше користувачі Мережі у Кароль.
Зірка навіть записала відео-відповідь, щоб уникнути непорозуміння:
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"Бачу це питання дуже часто, і знаю, що лаєтеся, коли ухиляюся від відповідей ... якщо чесно, невже я не маю права на щось своє-особисте, потаємне і закрите? Насолоджуйтесь краще музикою", - висловилася зірка.
Нагадаємо, Тіна Кароль презентувала новий кліп, в якому постала з новою зачіскою і оновленим відтінком світлого волосся. Причому виконавиця не стала говорити, чи дійсно змінила зачіску або ж це був звичайний перуку.
Через це в мережі почалися пори: чи змінила Кароль вперше за довгі роки зачіску або знову тимчасово підігріває інтерес до себе і свого кліпу з новою піснею. Шанувальники зірки після інтерв'ю на радіо вирішили її зустріти.
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