Відома українська співачка Тіна Кароль, яка раніше взяла участь у провокативній фотосесії з новою зачіскою, різко відповіла на питання про свого таємного і нового коханого.

Кілька днів тому Кароль випустила альбом, який сполохали мережу. Вона не тільки заявила, що порядок пісень має значення, але і підкреслила, що у неї нібито є про що співати. Про розставання. Багато хто припустив, що мова про когось нового і зірка перебувала у відносинах.

"Ми нарешті дізнаємося, хто ця людина, якій ви записали цілий альбом?» - запитують цікавіше користувачі Мережі у Кароль.

Зірка навіть записала відео-відповідь, щоб уникнути непорозуміння:

"Бачу це питання дуже часто, і знаю, що лаєтеся, коли ухиляюся від відповідей ... якщо чесно, невже я не маю права на щось своє-особисте, потаємне і закрите? Насолоджуйтесь краще музикою", - висловилася зірка.

Нагадаємо, Тіна Кароль презентувала новий кліп, в якому постала з новою зачіскою і оновленим відтінком світлого волосся. Причому виконавиця не стала говорити, чи дійсно змінила зачіску або ж це був звичайний перуку.

Через це в мережі почалися пори: чи змінила Кароль вперше за довгі роки зачіску або знову тимчасово підігріває інтерес до себе і свого кліпу з новою піснею. Шанувальники зірки після інтерв'ю на радіо вирішили її зустріти.

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