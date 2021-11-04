Відома співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос Покотила в Нью-Йорк і похвалилася романтикою з чоловіком-бізнесменом Ігорем Кучеренко.

Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос є відомою співачкою, яка прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра". Також вона здобула перемогу в шоу "Танці з зірками" разом зі своїм напарником Максом Леоновим. У 2015-му році Санта Дімопулос вийшла заміж втретє. Її чоловіком є Ігор Кучеренко, з ним у них народилася дочка - Софія.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Санта Дімопулос в бежевому тренчі прогулюється по сонячному Нью-Йорку зі своїм чоловіком-бізнесменом Ігорем Кучеренко. Як відомо, він старший за неї на 18 років, але співачку це не бентежило. Спочатку Санта Дімопулос показала кадри з вулиць Нью-Йорка, де прогулювалася з чоловіком.

"Любов в місті", - підписала фото з чоловіком співачка і показала кадр їх спільної прогулянки.

Раніше повідомлялося, Сумська, Дімопулос, Козловський, Кухар та інші зацінили форми Полякової в прозорій блузі: "Український діамант"

Також, переможниця "Танців з зірками" Дімопулос показала 13-річного сина від Джеджули: "Вже офіційно не дитина"

Politeka розповідала, Санта Дімопулос показала справжню розкіш у сукні зі сміливими вирізами: "Немає слів!"