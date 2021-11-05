За словами учасника, все читалося в погляді

Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво одним поглядом пояснив учаснику все, що думає про його страву.

Зараз на екрани виходить шоу "Майстер Шеф-11" , в якому учасники намагаються довести, хто з них найкращий, повідомляє Politeka.net.

Одним з учасників проекту став топ-менеджер Євген Лобанов, якому любов до готування прищепили мама і бабуся. В одному з конкурсів він неприємно здивував суддю Ектора Хіменеса-Браво. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Останній не зміг впоратися з емоціями через дивну страву Лобанова і скривився.

"Підходить до мене. Я не знаю, куди подіти погляд. Звичайно, там жах був", - поділився чоловік.

Учасник пояснив ресторатору, який сенс вклав у страву, яке виглядало вкрай непривабливо.

"Він нічого не сказав, він на мене подивився так, що там було написано: "Женю, ще раз приготуєш таку страву, підеш нафіг додому", - ось прям біжучий рядок йшов у Ектора в очах", - поділився учасник.

"Невже Євген Лобанов вміє читати думки? 😱 ",- поцікавилися автори поста.

Зазначимо, Ектор Хіменес-Браво приїхав в Україну з Канади в 2009 році, де відкрив кілька ресторанів і побудував успішний бізнес.

Нагадаємо, на "Майстер Шеф" з Хіменесом-Браво відбулася рекордна Битва

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