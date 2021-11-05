Відома танцівниця і головний хореограф шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко, яка є колишньою дружиною Дмитра Дікусара, розповіла про страждання учасників на проєкті.

Як передає Politeka.net, Олена Шоптенко є відомою українською танцівницею та головним хореографом на проєкті "Танці з зірками". Раніше вона сама була учасницею цього шоу, але показавши приголомшливий результат і талант отримала роботу в проєкті. Також вона є колишньою дружиною відомого танцюриста і хореографа Дмитра Дікусара, який зараз бере участь у шоу разом з Ольгою Харлан.

Так, цього разу хореограф опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. У себе в сторіз Олена Шоптенко запропонувала шанувальникам задати їй питання і поспілкуватися з ними. У неї запитали, що б вона поміняла в шоу "Танці з зірками". У відповідь танцівниця розповіла, що в профайлах до номерів не показують головного.

"Я б трохи змінила подачу зірок в профайлах. Більше показувала і говорила про те, як пари долають труднощі на шляху до перемоги. Як багато працюють, страждають на паркеті або падають під час підтримок на репетиціях. Багато процесів на репетиціях залишається за кадром", - поділилася Олена Шоптенко.

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