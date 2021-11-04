У мережі заінтригували шанувальників шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч, натякнувши на те, що у новому випуску співачці можуть зробити пропозицію руки та серця.

Як пише Politeka.net, на телеканалі "СТБ" відбулася прем’єра другого сезону реаліті-шоу "Холостячка" зі співачкою Златою Огнєвіч.

На офіційній сторінці телеканалу в Instagram часто публікують відео із випусків проєкту. Цього разу на сторінці опублікували змонтований ролик, у якому натякнули, що Огнєвіч може отримати пропозицію руки та серця від загадкового Романа.

"Це жарт чи правда - невже Холостячці зроблять пропозицію просто на очах у інших учасників?😱 Не пропустіть вже завтра о 19:00 на СТБ!", - написали на сторінці.

На проєкті було два чоловіки з ім’ям Роман, які вже покинули проєкт – Роман Свечкоренко та Роман Васильєв.

Нагадаємо, що Свечкоренко покинув проєкт після того, як Злата дізналася, що він ще до кінця не розлучився із колишньою дружиною. Однак "Холостячка" сказала, що Роман може повернутися на шоу, коли розлучиться. Роман Васильєв, який був фаворитом, також вже покинув проєкт.

У коментарях шанувальники одразу почали обговорювати загадковий анонс.

"Може Рома вернувся, той що НЕ стоматолог", "З машини виходить Макс, на побачення нічне забере Злату Андрій Хветкевич. Нарешті 😁 можливо він і подарує Златі колечко і одягне його на ліву руку, що означає це просто подарунок, а не пропозицію руки та серця 😉", " ТОМУ СТБ і є найкращий канал! Інтрига і ми всі чекаємо !!!!! Молодці вміють працювати!!!!❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що "Холостячка" Злата Огнєвіч набралася духу і повідомила сумну звістку: "На серці теж дощ".

Нагадаємо, що "Холостячка" Огневич відправила додому красеня, який намагався бути ідеальним: "Відчувала образу і гнів".

A ще Politeka повідомляла, що обранця "Холостячки" Злати Огневич вичислили по фото з ресторану: кадри романтики.