В сети заинтриговали поклонников шоу "Холостячка" со Златой Огневич, намекнув на то, что в новом выпуске певице могут сделать предложение руки и сердца.

Как пишет Politeka.net, на телеканале СТБ состоялась премьера второго сезона реалити-шоу "Холостячка" с певицей Златой Огневич.

На официальной странице телеканала в Instagram часто публикуют видео с выпусков проекта. На этот раз на странице опубликовали смонтированный ролик, в котором намекнули, что Огневич может получить предложение руки и сердца от загадочного Романа.

"Это шутка или правда - неужели Холостячцы сделают предложение прямо на глазах у других участников? 😱 Не пропустите уже завтра в 19:00 на СТБ!",- написали на странице.

На проекте было два человека с именем Роман, которые уже покинули проект - Роман Свечкоренко и Роман Васильев.

Напомним, что Свечкоренко покинул проект после того, как Злата узнала, что он еще до конца не развелся с бывшей женой. Однако "Холостячка" сказала, что Роман может вернуться на шоу, когда расстанется. Роман Васильев, который был фаворитом, также уже покинул проект.

В комментариях поклонники сразу начали обсуждать загадочный анонс.

"Может Рома вернулся, тот что НЕ стоматолог", "Из машины выходит Макс, на свидание ночное заберет Злату Андрей Хветкевич. Наконец 😁 возможно, он и подарит Злате колечко и наденет его на левую руку, что означает это просто подарок, а не предложение руки и сердца 😉 ", " поэтому СТБ и есть лучший канал! Интрига и мы все ждем !!!!! Молодцы умеют работать!!!!❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что "Холостячка" Злата Огневич набралась духу и сообщила печальную весть: "На сердце тоже дождь".

Напомним, что "Холостячка" Огневич отправила домой красавца, который старался быть идеальным: "Чувствовала обиду и гнев".

A еще Politeka сообщала, что избранника "Холостячки" Златы Огневич вычислили по фото из ресторана: кадры романтики.