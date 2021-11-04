Відомий артист Melovin, який вилетів з шоу "Танці з зірками" разом зі своєю напарницею Єлизаветою Русиною незадовго до фіналу, показав річ, яка принесла йому невдачу.

Як передає Politeka.net, Melovin (Костянтин Бочаров) Є відомим українським артистом. Він прославився завдяки своїй перемозі на вокальному шоу "Х-фактор". Також він був учасником шоу "Танці з зірками" зі своєю напарницею Єлизаветою Русиною, проте незадовго до фіналу вони покинули проєкт.

Так, цього разу артист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. Він показав кадри з бекстейджа з останнього ефіру шоу "Танці з зірками". Там він засвітив чорне кільце, яке надягає перед виступом. Він жартома запитав, чи приносить воно невдачу.

"Прокляте? Кільце невдачі?",- запитує Melovin. У той час за камерою йому кричать, щоб він його надів.

"Що там по кільцю невдачі? у неділю поверну його вам назад @kazka.band", - пригрозив артист.

Шанувальники відреагували і залишили безліч коментарів: "Пазл зійшовся", "Мел, кільце невдачі, так поверни його назад господареві", "Кільце невдачі??? так ось що сталося, ясно.. поверни його господареві! назавжди!".

Варто відзначити, що саме після цього виступу Melovin і Єлизавета Русина потрапили в номінацію на виліт з Олександрою зарицькою і Юрієм Мешковим. Однак артисту не вдалося залишитися в шоу, і їм з напарницею довелося покинути "Танці з зірками".

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