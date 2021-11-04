Дружина колишнього героя шоу «Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова, вирішила показати себе під фільтрами і без них, запропонувавши шанувальникам знайти знімки себе справжньою.

Даша Квіткова стала активніше вести Instagram через кілька місяців після народження сина. Тепер вона частіше акцентує увагу на ньому, розповідає про методи догляду за Левом і те, як швидко він змінюється.

Цього разу Квіткова вирішила показати свою фігуру і приховати деякі деталі під фільтрами, а на деяких навпаки їх підкреслити. Зараз дівчина намагається активно схуднути, перетворитися і повернутися в колишню форму.

Справа в тому, що вона набрала за вагітність тридцять кілограм і не бажає залишатися в незадовільному вазі. Раніше дівчина важила 52-53 кг і тепер почала показувати перші кроки до перетворення.

Раніше ми писали, що молода блогерка після народження сина незважаючи на зайнятість продовжує активно вести соціальну мережу і кожен день публікувати безліч сторіс. Також Квіткова не боїться розповісти про себе і розкрити деякі деталі свого життя.

Цього разу питання фанатів стосувалися або зовнішності Даші, або її якихось особистих проблем. Серед таких можна відзначити питання про те, чи зверталася вона вже до психолога і чи працює з ним. Даша відповіла позитивно, підкресливши деякі особливості.

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