Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), вирушила до Єгипту, звідки ділиться кадрами свого проведення часу.

Популярна виконавиця вирушила на курорт Шарм Ель-Шейх, повідомляє Politeka.net. У своїх сторіс артистка розповіла, що провела безсонну ніч в літаку і збирається поспати в готелі. Примітно, що на кадрах не видно Потапа.

Пізніше співачка опублікувала відео, на якому станцювала в купальнику перед камерою. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"Головне, гарний настрій ☺️🥰", - написала Настя Каменських у ТіК Ток.

За 15 хвилин публікація зібрала десятки лайків і трохи коментарів.

"Вау"," красуня"," кішечка", "Ах, яка жінка! Мені б таку", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Настя Каменських, незважаючи на щільний графік, встигає також вести акаунти в соцмережах. Так, на її Instagram підписані вже 5,4 мільйона користувачів мережі, а на ТіК Ток - 2,5 мільйона.

У своїх публікаціях артистка не тільки ділиться одкровеннями, але також розповідає про творчість і намагається повеселити шанувальників.

Користувачі активно коментують і лайкають пости співачки, і в результаті ті набирають багато переглядів.

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