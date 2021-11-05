Відомий хореограф і суддя "Україна має талант" Женя Кот показав, як проводить ранок зі своєю дружиною-гімнасткою Наталією Татаринцевою.
Як передає Politeka.net, Євген Кот є відомим танцюристом і хореографом. Він прославився на шоу "Танці з зірками", де виходив на паркет з актрисою Ксенією Мішиною. Через кілька місяців вони змогли здобути перемогу, а зараз вони стали новими суддями шоу "Україна має талант.
Так, цього разу хореограф опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він показав, як проводить повсякденний ранок зі своєю дружиною-гімнасткою Наталією Татаринцевою.
"Так починається кожен мій ранок! Со любові від близьких і до близьких, а також до себе!",- розповів Євген Кот.
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"А як проходить ваш день?",- запитав суддя "Україна має талант".
Також він показав пристрасні кадри зі своєю дружиною.
Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Сім'я, в якій завжди панує любов, спокій і гармонія! Нехай завжди буде так! Улюблена наша КотоFamily і пес","Зразкова сім'я котиків! Ну що тут можна додати! Нехай кожен день у вас так починається і насолоджуйтеся один одним разом з вашими улюбленцями!".
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