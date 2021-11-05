Дружина головного героя одного з сезонів реаліті-шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова вирішила влаштувати романтичну фотосесію зі свічками і вразила шанувальників зміною образу.

Даша останнім часом не так часто влаштовує фотосесії, оскільки більше зайнята доглядом за тримісячним сином Левом. Найбільше Даша розповідає про це, згадує в сторі і показує на фото.

Цього разу дівчині вдалося здивувати, адже вона взяла участь в індивідуальній фотосесії, в якій постала в спокусливому образі. Не раз квіткову критикували за її безформний одяг, вільні балахони і розтягнуті светри. Вона таким чином приховувала фігуру.

Однак в тонкій сукні з вирізом на спині і зі спущеними плечима наряду квіткової вдалося спокусити лаконічним цибулею:

"ти велика в любові. ти смілива🤍; Ваууу, красива🔥; Неймовірна😍; Рядки з улюбленого вірша❤️; суцільний захват; Божественно👏; Ваууу😍 Яка Ви красива😍🥰; прекрасна 😍; Не мама, а mother 🔥; Дуже красиво 🔥❤😘; Шикарні фото 😍; вау , така красива🔥».

Раніше Квіткова вирішила чесно показати, як проходив період відразу після народження сина. Як виявилося, дівчина часто ридала, записувала чоловікові повідомлення і ледь справлялася зі складнощами.

Але вже через три місяці Даша показала, як змінилося її життя, як вона тепер щаслива і наскільки комфортно їй у відпустці.

"Ділюся цим відео, щоб інші мами знали, що вони не одні🤍» - написала Квіткова.

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