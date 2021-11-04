Ольга Сумська, яка більше 30 років радує українців своєю грою в театрі і кіно, і отримала звання Народної і заслуженої артистки України, показала, як виглядала в 90-е.
Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною 55-річною українською актрисою. Зірка вже більше 30 років займається творчістю і продовжує активно зніматися в картинах, а також грати в театрі. Не забуває Оля і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових фото Ольга показала, як проходили зйомки фільму "Йордан", в 90-х роках. Молода Сумська була серед інших акторів на знімальному майданчику.
"В характері людини є три золотих якості: терпіння, почуття міри і вміння мовчати. Іноді в житті вони допомагають більше, ніж розум, талант і краса.
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90-ті роки. Зйомки фільму "Йордан", - написала Ольга.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Прекрасні, пані Оля, а що за актор поруч?", "Яка ж ви красива. І наче молодша дочка на вас тут схожа", "Олечка, яка ви красива", "краса не меркне", " це ви!?Спершу подумаоа, що це Аня!!!".
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