Популярна співачка Тіна Кароль, яка пару днів тому змінила зачіску і заговорила про коханого, продовжує вражати особистими кадрами зі спортзалу, зробленими на тренуванні.

Популярна виконавиця не так давно почала показувати маленькі моменти з особистого життя. Зірка раніше воліла не говорити про особисте, не згадувати про свої будні поза сценою і не вела Instagram сама.

Тепер же Кароль почала періодично показувати особисті кадри без прикрас і постановок. Наприклад, все частіше можна помітити, як Тіна займалася йогою і як намагається тренуватися в особистому спортзалі.

Як можна побачити, у зірки також є багато костюмів для занять, а також вона практикує спеціальні стійки. Ще Тіна сказала перед днем Народження, що бажає простояти стільки хвилин на цвяхах, скільки їй років. З недавніх пір вона захопилася і таким заняттям після йоги.

Кілька днів тому Кароль випустила альбом, який сполохали мережу. Вона не тільки заявила, що порядок пісень має значення, але і підкреслила, що у неї нібито є про що співати. Про розставання. Багато хто припустив, що мова про когось нового і зірка перебувала у відносинах.

Зірка навіть записала відео-відповідь, щоб уникнути непорозуміння:

"Бачу це питання дуже часто, і знаю, що лаєтеся, коли ухиляюся від відповідей ... якщо чесно, невже не маю права на щось своє-особисте, потаємне і закрите? Насолоджуйтесь краще музикою", - висловилася зірка.

Нагадавши, Тіна Кароль показала себе "нову", відео здивувало мережу:"дівчина Бонда".

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