Блогерка лілія, яка є дружиною хореографа Влада Ями, судді "Танців з зірками", показала себе на відпочинку, здивувавши фігуркою в леопардовому бікіні.
Як пише Politeka.net, Лілія і Влад офіційно оформили відносини в 2015 році, хоча разом більше 10 років. У пари є син Леон, якого до недавнього часу не показували. Лілія, як і Влад, активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На нових сторіс Лілія показала, як проводить час на Мальдівах. Зірка посміхалася, демонструючи розкішну фігурку, надівши леопардовий купальник на мотузочках. В руках дружина Влада тримала сумку і капелюшок, посміхаючись на камеру.
Варто відзначити, що напередодні Лілія розповідала про те, що на острові зараз не спокійно.
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"Чули багато різних відгуків про Мальдіви ... Дорого.... Довго летіти ... утомливо ... воно того не варто ... таке ... Скукотища ... можна потрапити в сезон дощів ... так, у нас поки похмуро і дощик, але як тут красиво", - написала зірка і додала фото з чоловіком і сином.
Нагадаємо, потужна стихія наздогнала дружину судді" Танців з зірками " Влада Ями і сина у відкритому океані
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