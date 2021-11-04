Блогерка лілія, яка є дружиною хореографа Влада Ями, судді "Танців з зірками", показала себе на відпочинку, здивувавши фігуркою в леопардовому бікіні.

Як пише Politeka.net, Лілія і Влад офіційно оформили відносини в 2015 році, хоча разом більше 10 років. У пари є син Леон, якого до недавнього часу не показували. Лілія, як і Влад, активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На нових сторіс Лілія показала, як проводить час на Мальдівах. Зірка посміхалася, демонструючи розкішну фігурку, надівши леопардовий купальник на мотузочках. В руках дружина Влада тримала сумку і капелюшок, посміхаючись на камеру.

Варто відзначити, що напередодні Лілія розповідала про те, що на острові зараз не спокійно.

"Чули багато різних відгуків про Мальдіви ... Дорого.... Довго летіти ... утомливо ... воно того не варто ... таке ... Скукотища ... можна потрапити в сезон дощів ... так, у нас поки похмуро і дощик, але як тут красиво", - написала зірка і додала фото з чоловіком і сином.

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