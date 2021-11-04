Блогерка Лилия, которая является супругой хореографа Влада Ямы, судьи "Танців з зірками", показала себя на отдыхе, изумив фигуркой в леопардовом бикини.
Как пишет Politeka.net, Лилия и Влад официально оформили отношения в 2015 году, хотя вместе более 10 лет. У пары есть сын Леон, которого до недавнего времени не показывали. Лилия, как и Влад, активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
На новых сторис Лилия показала, как проводит время на Мальдивах. Звезда улыбалась, демонстрируя роскошную фигурку, надев леопардовый купальник на веревочках. В руках супруга Влада держала сумку и шляпку, улыбаясь на камеру.
Стоит отметить, что накануне Лилия рассказывала о том, что на острове сейчас не спокойно.
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"Слышали много разных отзывов о Мальдивах… Дорого…. Долго лететь… Утомительно… Оно того не стоит… Такое… Скукотища… Можно попасть в сезон дождей… Да, у нас пока пасмурно и дождик, но как тут красиво", - написала звезда и добавила фото с мужем и сыном.
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