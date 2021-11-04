Підопічний Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський, який переміг на шоу "Голос країни", показав себе і розповів про прем'єру, пригрозивши українцям.
Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський є популярним вітчизняним співаком, який заявив про себе на шоу "Голос країни", будучи в команді Наді Дорофєєвої. Після проекту артист продовжив радувати своєю творчістю і активно випускає пісні. Не забуває Сергій і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Лазановський був у піджаку і сорочці. 26-річний співак посміхався, хвалячись стильним луком.
"Виглядаємо прем'єру нового треку БУДЗ. Від їм я вас точно задовбаю. І Спробуйте тільки його не слухати 100 разів на день", - написав Сергій.
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Фанати поставили майже 800 лайків і написали коментарі:
"Я буду слухати нескінченно раз. Красивий"," Ходи до мене, буде-буде файний будз","101 раз прослухала".
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