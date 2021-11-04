Подопечный Нади Дорофеевой Сергей Лазановский, который победил на шоу "Голос країни", показал себя и рассказал о премьере, пригрозив украинцам.

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский является популярным отечественным певцом, который заявил о себе на шоу "Голос країни", будучи в команде Нади Дорофеевой. После проекта артист продолжил радовать своим творчеством и активно выпускает песни. Не забывает Сергей и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Лазановскийй был в пиджаке и рубашке. 26-летний певец улыбался, хвастаясь стильным луком.

"Выглядаем премьеру нового трека БУДЗ. От им я вас точно задолбаю. И попробуйте только его не слушать 100 раз на день", - написал Сергей.

Фанаты поставили почти 800 лайков и написали комментарии:

"Я буду слушать бесконечно раз. Красивый", "Ходи ко мне, будет-будет файный будз", "101 раз прослушала".

Напомним, 26-летний победитель "Голосу країни" Лазановский поделился кадрами уникальной свадьбы

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