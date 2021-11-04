Подопечный Нади Дорофеевой Сергей Лазановский, который победил на шоу "Голос країни", показал себя и рассказал о премьере, пригрозив украинцам.
Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский является популярным отечественным певцом, который заявил о себе на шоу "Голос країни", будучи в команде Нади Дорофеевой. После проекта артист продолжил радовать своим творчеством и активно выпускает песни. Не забывает Сергей и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Лазановскийй был в пиджаке и рубашке. 26-летний певец улыбался, хвастаясь стильным луком.
"Выглядаем премьеру нового трека БУДЗ. От им я вас точно задолбаю. И попробуйте только его не слушать 100 раз на день", - написал Сергей.
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Фанаты поставили почти 800 лайков и написали комментарии:
"Я буду слушать бесконечно раз. Красивый", "Ходи ко мне, будет-будет файный будз", "101 раз прослушала".
Напомним, 26-летний победитель "Голосу країни" Лазановский поделился кадрами уникальной свадьбы
Также Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский показал, кому благодарен за ошеломительный успех
А еще Politeka сообщала, что полгода после победы в "Голос країни", что случилось с Лазановским и где он сейчас