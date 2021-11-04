Екс-солістка групи ВІА Гра і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос полетіла з України, показавши, де тепер знаходиться.
Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос є успішною українською співачкою. Зірка співала в групі ВІА Гра, а нещодавно брала участь в" Танцях з зірками", де здобула перемогу. Не забуває Санта і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото, яке Дімопулос опублікувала в блозі, зірка стояла з прапором України, гуляючи по Центральному парку Нью-Йорка, США.
"Поки готують доріжки до того самого ювілейного Нью-Йоркського марафону 2021-ми готуємо чоловіка на забіг.
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Прилетіли спеціально для цього заходу (ну ладно, ще, щоб погуляти), на яке не так просто потрапити.
Кожного разу це близько 50 тисяч учасників.
Жителям NY доводиться складніше-обов'язковою умовою для участі є 9 (!) кваліфікованих забігів за минулий рік. Іншим же досить взяти участь в лотереї, благодійній програмі або скористатися послугами офіційного туроператора)
Як це зробили ми.
Забіг на 42 км пройде в неділю, а дух захоплює вже.Хто хотів би теж пробігтися?) ",- написала Санта.
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"42 км?! а переможців нагороджують?!", "б дуже хотіла-це неймовірна енергія, неймовірні емоції, я прям вже там з вам
Крутих вражень вам"," клас, удачі чоловікові", " 42 км...як це взагалі можливо".
Нагадаємо, Дімопулос в осінньому Нью-Йорку похвалилася романтикою з чоловіком, який старший за неї на 18 років
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