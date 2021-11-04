Екс-солістка групи ВІА Гра і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос полетіла з України, показавши, де тепер знаходиться.

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос є успішною українською співачкою. Зірка співала в групі ВІА Гра, а нещодавно брала участь в" Танцях з зірками", де здобула перемогу. Не забуває Санта і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото, яке Дімопулос опублікувала в блозі, зірка стояла з прапором України, гуляючи по Центральному парку Нью-Йорка, США.

"Поки готують доріжки до того самого ювілейного Нью-Йоркського марафону 2021-ми готуємо чоловіка на забіг.

Прилетіли спеціально для цього заходу (ну ладно, ще, щоб погуляти), на яке не так просто потрапити.

Кожного разу це близько 50 тисяч учасників.

Жителям NY доводиться складніше-обов'язковою умовою для участі є 9 (!) кваліфікованих забігів за минулий рік. Іншим же досить взяти участь в лотереї, благодійній програмі або скористатися послугами офіційного туроператора)

Як це зробили ми.

Забіг на 42 км пройде в неділю, а дух захоплює вже.Хто хотів би теж пробігтися?) ",- написала Санта.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"42 км?! а переможців нагороджують?!", "б дуже хотіла-це неймовірна енергія, неймовірні емоції, я прям вже там з вам

Крутих вражень вам"," клас, удачі чоловікові", " 42 км...як це взагалі можливо".

Нагадаємо, Дімопулос в осінньому Нью-Йорку похвалилася романтикою з чоловіком, який старший за неї на 18 років

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