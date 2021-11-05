Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, здивувала емоційним постом у соцмережі, в якому попрощалася з важливою для неї людиною.
Так, 36-річна зірка ситкому "Одного разу під Полтавою" і комедії "Свінгери" повідомила в Instagram про раптову смерть українського режисера, худрука Театру на Подолі в Києві Віталія Малахова. Саліванчук доповнила пост яскравим фото з метром, передає Politeka.net.
За словами актриси, покійний був для неї як другий батько.
"Як мені тебе буде не вистачати, як нам всім буде вас не вистачати 🙏 Cпасибі Вам за все. За те, що повірили в мене, дали шанс, навчили довіряти собі, не боятися сцени, я з Вами зіграла більше 18 головних ролей", - звернулася Анна до наставника.
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Актриса тепло відгукнулася про Малахова - у свої 67 років він постійно вчився чомусь новому і міг утерти ніс молоді.
"15 років тому dи сказали мені фразу, після якої я полюбила dас на все життя. Мені дуже погано, що dас вже немає з нами, мені дуже буде dас не вистачати. Я була впевнена, що ви ще будете жити довго!, - підсумувала актриса, додавши, що місяць тому у них з режисером була остання розмова, - Як тепер розумію це було прощання".
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