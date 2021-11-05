Сестра співачки Софії Ротару, народна артистка України Ауріка Ротару відверто розповіла про важкий період у своєму житті.

Так, 63-річна Аурелія Михайлівна стала гостею YouTube-каналу DOROTYE, передає Politeka.net.

Розмова зайшла про актуальну нині проблему - пандемію коронавірусу. За словами сестри Ротару, останній рік видався дуже важким. І не тільки тому, що немає концертів і вона сумує за глядачами та оплесками, але ще й тому, що сама перехворіла китайською заразою.

Коронавірус прийшов до її будинку в квітні цього року. Захворіла Ауріка та її зять (дочка з сім'єю жили на той час разом з нею через карантин).

"Не можу сказати, що легко (перенесла захворювання, - ред.), тому що я тиждень лежала вдома і думала, що обійдеться... Зять, звичайно, молодий, він швидко вилікувався. Ну а я тиждень пролежала вдома, Настя, дочка, за мною доглядала, і уколи, і антибіотики, і вітаміни, але, на жаль, мені довелося лягти в лікарню. Я ще тиждень протрималася в лікарні під крапельницями... Прокапали мене, вилікували, слава тобі господи. Звичайно, вдома ще слабкість була сильна, довго я виходила з цього стану, але видерлася", - розповіла Ауріка.

А ось кому не вдалося пережити недугу - так це її гітаристу. Співачка згадала про сумну втрату - чоловікові було всього 30 з невеликим.

"Молодий хлопець... Дивуюся, тому що він не курив, всю зиму пірнав в ополонку... і ось, буквально за десять днів він просто згорів. Він зробив велику помилку, бо не звернувся одразу до лікарів. Він почав сам лікуватися вдома, а потім, коли його забрали до лікарні по "швидкій", то вже...", - поділилася сестра Ротару.

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