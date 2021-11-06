Відома співачка і солістка групи KAZKA Олександра Зарицька розповіла, що її бойфренд не витримав "розлуку танцями".

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, яка стала учасницею "Танців з зірками", зізналася, що розлучилася з хлопцем. Схоже, саме шоу стало причиною розбрату в парі, за словами Саші, її хлопець не витримав "розлуку танцями". Про це зірка зізналася в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

Ще у вересні Олександра розповідала журналістам про те, що закохана і у неї прекрасні "здорові" відносини з хлопцем. Правда, зірка вважала за краще приховувати бойфренда від громадськості і не з'являлася з ним на світських тусовках. Проте вже в сьомому ефірі" Танців з зірками " Зарицька зізналася, що розлучилася з коханим.

За словами дівчини, її бойфренд не витримав пристрасних Танців з партнером по паркету Юрієм Мєшковим. "Хлопець не витримав розлуку танцями і не був суперстресостійким до Юри", - підсумувала Саша.

Тим часом в мережі вже заговорили про роман, що зароджується у Зарицької з партнером по танцях Юрієм Мєшковим. У шостому ефірі шоу танцюрист чесно сказав, що Саша приваблює його як дівчина. Також співачка і хореограф розповіли, що вже ходили на побачення.

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