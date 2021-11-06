Дочка 37-річної української співачки Олі Полякової, 16-річна Маша, висловилася про булінг, який їй довелося пережити в ранньому віці і отримала реакцію в мережі.

16-річна Маша Полякова активно розвиває свої соцмережі, повідомляє Politeka.net. Дівчина стала справжнім блогером і, за зізнанням мами, навіть вже заробляє на розміщенні реклами.

Багато постів блогерки викликає обговорення в мережі, деякі негативно висловлюються, а інші ж - навпаки підтримують і роблять компліменти.

У новому відео в Тік Ток красуня торкнулася теми булінгу. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"Не будемо ми з тобою грати, кривоноска", - написала Маша, мабуть, своє прізвисько в дитинстві.

"Я ж просто дитина", - підписала вона кадр, де показала, як виглядала в ранньому віці.

Пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Та ладно, у вас дуже гарний ніс! та й загалом, Ви загалом красива!) ", "Дуже красива", "чудова дитина"," Знали б вони хто твоя мама, не чіпали б", " ти шикарна! І так люди її знають не тому, що у неї мама відома, а тому що вона реально класна", "теж не сильно зі мною хотіли говорити", "так ніс же нормальний...", - написали користувачі Мережі.

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