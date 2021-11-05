16-річна Махати, дочка суперблондинки і співачки Олі Полякової, показала новий образ, покрасувавшись перед дзеркалом для сторіс в Instagram.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова є успішною співачкою з України. У зірки є дві дочки-Аліса і Маша. Старша Марія вже почала робити перші кроки в шоу-бізнесі, ставши солісткою нової панк-рок групи "Шви".

Маша вже дала перший "сольник", де виконала пісні з нецензурною лексикою. Обурення аудиторії дочка Полякової назвала ейджизмом і сексизмом.

Не забуває Маша і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. Цього разу Полякова опублікувала фото в сторісах, на якому була в кофті і ботфортах. Маша стояла перед дзеркалом у вбиральні, зробивши селфі, а обличчя закрила мобільним телефоном.

До цього маша ділилася фото, на якому з'явилася в прозорому вбранні, влаштувавши провокаційну фотосесію, порадувавши фанатів.

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