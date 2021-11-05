Популярна українська співачка Надя Дорофєєва зважилася виконати пісню гурту "Тату", яка була свого часу справжнім хітом - за словами артистки, ця композиція одна з її улюблених.
Відома українська виконавиця зважилася переспівати хіт гурту "Тату" під назвою «Я твоя не первая»/ «Покажи мне любовь», передає Politeka.net. Про це Надя Дорофєєва повідомила в своєму Instagram, опублікувавши відео з частиною переспівування. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
За словами зірки, гурт "Тату" - це велика любов дитинства її покоління.
"Пісня «Я твоя не первая»/ «Покажи мне любовь» – одна з найулюбленіших, і вона мене просто розриває! Я пропустила її через себе! Послухайте її в моєму виконанні і відчуйте це❤️", - написала зірка.
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У публікації Надя також зазначила, що пісня була записана в рамках участі в міжнародному триб'юті альбому «200 по встречной».
За півгодини публікація зібрала понад 50 тисяч переглядів і багато коментарів:
"Мурашки❤️", " Надяя, це прекрасно 💔", " дуже круто!🔥 ", "Кайф я вся в мурашках 💔❤️", " це дуже красиво, спасибі за це виконання! Ти прекрасна😍", " це чарівно😻 😻 😻", " дуже круте виконання❤️❤️❤️", " дуже круто! Теж одна з улюблених у "Тату"", "Вже переслухую по багато разів".
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