Популярная украинская певица Надя Дорофеева решилась исполнить песню группы "Тату", которая была в свое время настоящим хитом - по словам артистки, эта композиция одна из ее любимых.

Известная украинская исполнительница решилась перепеть хит группы "Тату" под названием «Я твоя не первая»/ «Покажи мне любовь», передает Politeka.net. Об этом Надя Дорофеева сообщила в своем Инстаграм, опубликовав видео с частью перепевки. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

По словам звезды, группа "Тату" - это большая любовь детства ее поколения.

"Песня «Я твоя не первая»/ «Покажи мне любовь» – одна из любимейших, и она меня просто разрывает! Я пропустила ее через себя! Послушайте ее в моем исполнении и почувствуйте это❤️", - написала звезда.

В публикации Надя также отметила, что песня была записана в рамках участия в международном трибьюте альбома «200 по встречной».

За полчаса публикация собрала более 50 тысяч просмотров и много комментариев:

"Мурашки❤️", "Надяя, это прекрасно 💔", "Очень круто!🔥", "Кайф я вся в мурашках 💔❤️", "Это очень красиво, спасибо за это исполнение! Ты прекрасна😍", "Это волшебно😻😻😻", "Очень крутое исполнение ❤️❤️❤️", "Очень круто! Тоже одна из любимых у «Тату»", "Уже переслушиваю по много раз😻".

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