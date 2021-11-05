Ектор Хіменес-Браво, суддя шоу "Майстер Шеф", показав вид з вікна літака, повертаючись з відпустки в Україну, поділившись фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, український та Канадський ресторатор з колумбійським корінням Ектор Хіменес-Браво став дуже популярним, будучи суддею"Майстер Шеф". Також зірка веде блог в Instagram та інших соціальних мережах, де ділиться всім цікавим, включаючи відпочинком на Мальдівах, звідки регулярно виставляв фото і відеоролики.

Але відпочинок підійшов до кінця і Хіменес-Браво показав, як летів у літаку, повертаючись в Україну.

На кадрах Ектор навів камеру на вікно, показуючи затягнуте хмарами небо.

"Небо над Україною", - написав зірка" майстер Шефа " в сторісі.

"Я вважаю, що не потрібно сумувати, коли небо затягнуте хмарами. Адже над ними ще світить сонце", - поділився міркуваннями Ектор, показуючи, як літак сідає.

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