Відомий український хореограф, ведучий і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма вирішив побалувати сім'ю, відпусткою в райському місці - дружина зірки розповіла про враження.

Влад Яма разом з дружиною Ліліаною і сином Леоном полетіли з карантинної України на Мальдіви, про що обидва повідомили у своєму акаунтах в Instagram, пише Politeka.net.

Ліліана записала відео з райських островів і поділилася враженнями.

"Завжди думала, що фото з Мальдів обробляють і додають фільтр... Але ні... Тут дійсно все, як на картинках", - написала Ліліана.

Дружина хореографа прийшла в захват від білосніжного піску і блакитної води.

"Тут дуже-дуже красиво. Просто хочеться знімати кожен шматочок, кожне деревце, кожну пальму. Тут просто все казково, неймовірно", - розповіла Ліліана.

Також пізніше красуня показала, що пішла зустрічати світанок і поділилася неймовірними кадрами.

"Диво", - підписала вона одне з фото.

Зазначимо, Влад Яма і Ліліана вже багато років разом, а точніше з 2007 року. Хореограф довго приховував, що у нього є дружина і син, розкривши це тільки в 2016-му.

Сім'я часто розповідає про свої будні в Instagram, в тому числі показуючи, як проводить час з батьками.

Нагадаємо, моложава теща Влада Ями показала, як треба відпалювати на зло рокам

А ще Politeka писала, що суддя "Танців з зірками" Влад Яма розповів, як хвороба позбавила його мрії

Також Politeka повідомляла, що дружина Влада Ями поруч з чоловіком і сином похвалилася збулася мрією