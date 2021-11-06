Відомий український хореограф, ведучий і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма вирішив побалувати сім'ю, відпусткою в райському місці - дружина зірки розповіла про враження.
Влад Яма разом з дружиною Ліліаною і сином Леоном полетіли з карантинної України на Мальдіви, про що обидва повідомили у своєму акаунтах в Instagram, пише Politeka.net.
Ліліана записала відео з райських островів і поділилася враженнями.
"Завжди думала, що фото з Мальдів обробляють і додають фільтр... Але ні... Тут дійсно все, як на картинках", - написала Ліліана.
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"Тут дуже-дуже красиво. Просто хочеться знімати кожен шматочок, кожне деревце, кожну пальму. Тут просто все казково, неймовірно", - розповіла Ліліана.
Також пізніше красуня показала, що пішла зустрічати світанок і поділилася неймовірними кадрами.
"Диво", - підписала вона одне з фото.
Зазначимо, Влад Яма і Ліліана вже багато років разом, а точніше з 2007 року. Хореограф довго приховував, що у нього є дружина і син, розкривши це тільки в 2016-му.
Сім'я часто розповідає про свої будні в Instagram, в тому числі показуючи, як проводить час з батьками.
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