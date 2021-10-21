Известный украинский хореограф, ведущий и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал, как проводит время в компании семьи - вместе с сыном, родителями и тещей.

Влад Яма уже давно завоевал популярность на украинском телевидении, пишет Politeka.net. За долгую карьеру у артиста появилось много поклонников.

На страницу в Инстаграм хореографе подписаны 545 тысяч пользователей сети. Влад Яма регулярно делится с ними разными моментами своей жизни. В этот раз в сторис Влад Яма показал, как проводит время с семьей.

На кадрах сына судьи шоу "Танці з зірками" станцевал на руках, и покрутился на полу. Мальчик кинул вызов своей бабушке, теще Влада Ямы.

"Рубрика "Вечерний батл", внук вызвал бабушку... и она приняла вызов! Любимая теща", - написал хореограф.

Моложавая женщина попыталась повторить танец внука, удивив способностями, ведь показала, как нужно "отжигать" на паркете.

Отметим, Влад Яма и Лилиана поженились в 2014 году, но держали это в секрете до 2016-го. Примечательно, что пара начала строить отношения еще в 2007 году, а пять лет назад у нее родился сын Леон.

Пара часто публикует фото, на которых показывает, как проводит время в кругу семьи.

Напомним, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" похвасталась идеальными отношениями с мужем спустя 14 лет знакомства

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