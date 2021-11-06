Известный украинский хореограф, ведущий и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма решил побаловать семью, отпуском в райском месте - жена звезды рассказала о впечатлениях.

Влад Яма вместе с женой Лилианой и сыном Леоном улетели из карантинной Украины на Мальдивы, о чем оба сообщили в своем аккаунтах в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Лилиана записала видео с райских островов и поделилась впечатлениями.

"Всегда думала, что фото с Мальдив обрабатывают и добавляют фильтр... Но нет... Здесь действительно все, как на картинках", - написала Лилиана.

Жена хореографа пришла в восторг от белоснежного песка и голубой воды.

"Здесь очень-очень красиво. Просто хочется снимать каждый кусочек, каждое деревце, каждую пальму. Тут просто все сказочно, невероятно", - рассказала Лилиана.

Также позже красотка показала, что пошла встречать рассвет и поделилась невероятными кадрами.

"Чудо", - подписала она одно из фото.

Отметим, Влад Яма и Лилиана уже много лет вместе, а точнее с 2007 года. Хореограф долго скрывал, что у него есть жена и сын, раскрыв это только в 2016-ом.

Семья часто рассказывает о своих буднях в Инстаграм, в том числе показывая, как проводит время с родителями.

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