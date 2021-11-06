Катя Осадча, відома українська телеведуча і дружина шоумена Юрія Горбунова, похвалилася затишним інтер'єром їх приміського особняка.
Як пише Politeka.net, Катя Осадча і Юрій Горбунов разом з дітьми живуть в розкішному будинку по сусідству з Настею Каменських і Потапом в котеджному містечку "Сонячна долина", розташованому в селищі Романків, під Києвом. Селище закритого типу, з власною службою безпеки.
У своїх Instagram подружжя часто діляться домашніми фото, де в кадр потрапляють деталі інтер'єру. А цього разу Осадча навмисно показала, як прикрасила житло, використавши осінні елементи.
В одній з кімнат в будинку Осадчої і Горбунова тепер створює особливу атмосферу і служить яскравим акцентом ваза з оригінальними гілочками і фізалісом. Також поруч лежать маленькі декоративні гарбузи.
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"Осінній настрій", - підписала телеведуча фото.
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