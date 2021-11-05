Відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка брала участь в групі "Время и Стекло", блиснула фігурою в крихітному купальнику.
Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною співачкою. Вона стала відома завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло". У 2020-му році група заявила про свій розпад, і після цього Надя Дорофєєва успішно почала сольну кар'єру під псевдонімом DOROFEEVA.
Так, цього разу артистка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз Надя Дорофєєва знаходиться в Туреччині разом зі своєю творчою командою і мамою. На кадрах співачка вирішила показати свою ідеальну фігуру, якої змогла домогтися за допомогою активних тренувань.
"Спасибі за тренування...Дивись", - підписала відео Надя Дорофєєва.
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Варто відзначити, що співачка позувала в яскравому фіолетовому купальнику і білих коротких шортах, які відмінно підкреслюють її ідеальну фігуру.
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