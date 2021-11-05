Известная украинская певица Надя Дорофеева, которая принимала участие в группе "Время и Стекло", сверкнула фигурой в крохотном купальнике.

Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной певицей. Она стала известна благодаря своему участию в группе "Время и Стекло". В 2020-ом году группа заявила о своём распаде, и после этого Надя Дорофеева успешно начала сольную карьеру под псевдонимом DOROFEEVA.

Так, на этот раз артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, сейчас Надя Дорофеева находится в Турции вместе со своей творческой командой и мамой. На кадрах певица решила показать свою идеальную фигуру, которой смогла добиться с помощью активных тренировок.

"Спасибо за тренировку...Гляди", - подписала видео Надя Дорофеева.

Стоит отметить, что певица позировала в ярком фиолетовом купальнике и белых коротких шортах, которые отлично подчеркивают её идеальную фигуру.

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