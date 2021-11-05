Телеведуча й актриса Маша Єфросиніна сколихнула Мережу зворушливим постом, оплакуючи свого наставника, відомого українського режисера.

42-річна Єфросиніна опублікувала новий пост у себе в мікроблозі в Instagram, в якому висловила свій біль у зв'язку зі смертю худруга Театру на Подолі в Києві Віталія Малахова, передає Politeka.net.

"Як сумно і боляче почався цей день! Пішов мій учитель і наставник, людина, яка подарувала столиці унікальний Театр на Подолі... видатний режисер і революціонер не тільки в своїх постановках, а й у своєму баченні світу! Віталій Юхимович Малахов, знаю, що Ви б і зараз пожартували, і всі засміялися б крізь гіркі сльози... так ви були влаштовані! Спасибі Вам за все... R. I. P.", - йдеться в пості-прощанні.

Користувачі приєдналися до співчуття:

"Улюблений Театр на Подолі сьогодні осиротів 😢 світла пам'ять❤️"

"Ой, як шкода, коли відходять такі талановиті люди😢"

"Коли йдуть великі, це завжди сумно, але коли йдуть ті, хто вплинув на вас і ваш світогляд, це завжди трагедія вселенського масштабу всередині вас..."

"😢генії йдуть рано"

"Дуже сумна новина🙌 як багато він зробив... Будемо пам'ятати завжди🙌"

Зазначимо, Віталія Малахова не стало 4 листопада. Він помер у лікарні на 68 році життя, куди потрапив 26 жовтня. Режисерові потрібна була термінова пересадка нирки. За словами його доньки, телеведучої і актриси Даші Малахової, "про себе дала знати стара отруйна бойова травма", в результаті чого почався сепсис.

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