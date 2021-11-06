У мережі показали чарівне відео з популярного шоу, на якому можна побачити трепетні кадри з Даном Баланом і Тіною Кароль.
Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій українській співачці Тіні Кароль, опублікували трепетне чорно-біле відео, в якому показали справжню "магію". У ролику, який є фрагментом вокального шоу "Голос країни", можна побачити справжню ніжність між Даном Баланом і Тіною Кароль, а також інших зірок.
Схоже, під час цього фрагмента зіркові тренери проекту дивиться виступи когось із учасників, яке всіх зворушило. У момент, коли Тіна насолоджується виступом, злегка пританцьовуючи, Дан прилаштовується позаду неї і стосується підборіддям її плеча. Це виглядає дуже ніжно і навіть чарівно.
Шанувальники, які довгий час вірили в романтичні стосунки Балана і Кароль, почали коментувати відео: "Я сумую і мені дуже боляче", "Яка ідилія, таке тепло і затишок", "Сумую за ним сильно", "Дуже боляче", "А чому розбите серце, що сталося?", "Назавжди в наших серцях", "Як же я сумую за ними. Але ж ці спогади більше не повернути. Назавжди в моєму серці", "Це так", "Справжня любов".
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