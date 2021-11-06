Молодша сестра 74-річної Софії Ротару, Ауріка, розповіла про те, як сьогодні живе її знаменита родичка.

Ауріка, яка теж пов'язала своє життя зі сценою, розвіяла чутки в інтерв'ю на YouTube-каналі DOROTYE, що Софія Михайлівна живе на своїй дачі в анексованому Криму.

Обидві сестри живуть у передмісті Києва.

"Вона весь час тут, живе в Конча-Заспі... з сином, невісткою. У них будинок. Онуки вже виросли, внучка вчиться в Америці, онук вже тут - вже відучився. Тобто всі вони тут. У Криму [негативно махає головою]", - поділилася Ауріка.

Також сестра Ротару підтвердила, що співачка веде відокремлений спосіб життя, тому що їй так подобається. Софія Михайлівна майже ніколи не відвідує світських заходів. Востаннє артистка виходила на велику сцену влітку з нагоди 30-річчя Незалежності України.

"Ні, вона не любить (бувати на заходах, - ред.). Вона любить тишу, риболовлю. Ми часто зустрічаємося, граємо в преферанс, ще подруга є Соніна Оксана, і ми втрьох граємо дуже часто. І я до неї їжджу, і вона до мене, і ми граємо", - розповіла Ауріка.

Раніше в Мережі показували особняк Софії Ротару з висоти пташиного польоту. Акуратний будинок оточений невеликим хвойним лісом. Котедж має незвичайну незграбну форму і кілька рівнів. Згідно з випискою з Реєстру прав на нерухомість, площа особняка становить 1412 кв метрів. Ротару придбала його ще 15 років тому.

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