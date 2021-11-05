Відома українська актриса Ольга Сумська, показала себе після доглядової процедури у косметолога, а також засвітила чоловіка-актора, Віталія Борисюка.

Ольга Сумська в свої 55 виглядає на кілька років молодше, в тому числі, завдяки походам до косметологів, пише Politeka.net. Артистка не приховує, що регулярно користується послугами фахівців.

В одних з недавніх сторіс Сумська записала відео з кабінету, де не тільки їй зробили доглядову процедуру, але і її чоловікові - Віталію Борисюку.

"Віталічек отримує просто неймовірний релакс від пані Лариси. Естетичний догляд", - вимовила зірка і додала: "Ну і я після процедури, дуже собі подобаюся. Пані Ларисо, ми вам щиро вдячні, це просто неймовірні почуття".

При цьому артистка записувала відео, показавши обличчя без макіяжу і фільтрів.

Зазначимо, Ольга Сумська раніше розповідала, що не тільки відвідує косметологів, але також використовує домашній догляд.

Зокрема, зірка робить ліфтинг, і маски з білком і жовтком, і обгортання. Також вдома вона наносить шарами на обличчя маски з домашньої сметани - її потрібно залишити на 20 хвилин, а після змити теплою водою, і шкіра в результаті повинна бути як у немовляти.

Нагадаємо, Сумська показала, як виглядала більше 20 років тому, фото

Як повідомляла Politeka, Сумська похвалилася модним перетворенням на прогулянці з Борисюком та їхніми малятками

Також Politeka писала, Ольга Сумська поділилася з українцями незвичайним рецептом