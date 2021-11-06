Танцівниця Ксенія, дружина Євгенія Кошового з "Квартал 95", після пологів перестала виступати, змінивши рід діяльності, про що зіркова сім'я розповіла в інтерв'ю ЖВЛ.

Як пише Politeka.net, Євген Кошовий і Ксенія одружилися в 2017 році. У пари є дві дочки-Варвара і Серафима. Якщо Євген займався гумором, то Ксенія була відомою танцівницею, закінчивши балетну школу в Москві. Сім'я дала інтерв'ю ЖВЛ, розповівши багато цікавого.

Так, стало відомо, що Ксенія не повернулася виступати на сцену після пологів. Зірка заснувала власний бренд одягу, займаючись пошиттям дитячих речей. Через деякий час Кошова вже перейшла на жіночий одяг, а також індивідуальні замовлення. Але своїм дочкам Ксенія не шиє зараз одяг, тому дівчатка тягнуть батьків по обновки.

"Мотузки в'ють. Особливо з тата", - сказала Кошова, коментуючи прохання про шопінг дітей.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" Юрій Ткач поскаржився на свавілля Кошового

Також Politeka повідомляла, що Кошовий і Ткач з "Квартал 95" засвітили, як розкидаються грошима

А ще Politeka повідомляла, що дочка зірки "Квартал 95" Євгенія Кошового Варя розповіла, як її карають