Відомий хореограф Влад Яма, який є суддею шоу "Танці з зірками" здивував публіку дивакуватим танцем у дивному вбранні.
Як повідомляє Politeka.net, на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували кумедне відео з популярним хореографом Владом Ямою, який є суддею шоу "Танці з зірками". Схоже, ролик був знятий раніше в якійсь цікавій локації, бо зараз танцюрист разом з сім'єю відпочиває на Мальдівах.
На відео Влад крокує і танцює дивний танець одночасно, але виглядає це дуже весело і завзято, ще й на тлі звучить відповідна музика. Перед камерою шоумен з'явився цікавому вбранні - на ньому темний костюм з яскравим малюнком на піджаку, який, втім, дуже відповідає тому, що відбувається в ролику.
У підписі до публікації йдеться: "Коли згадав, що завтра вихідний. Вриваємося в п'ятницю з гарним настроєм і танцями Власть @ vladyama_official. Відео заряджає, чи не так?". Користувачі тут же почали коментувати відео, правда деяких воно дратує: "Спасибі за прекрасний настрій з ранку!", "Круто рухається", "Молодець!", "І коли на Мальдівських островах", "Настрій з ранку однозначно піднявся. Спасибі", "Не подобаються чоловіки з бородою. Як би не вертілися", "Клас, і відразу настрій", "Супер, підняли настрій".
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