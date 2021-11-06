Известный хореограф Влад Яма, который является судьей шоу "Танці з зірками" удивил публику чудаковатым танцем в странном наряде.

Как сообщает Politeka.net, на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали забавное видео с популярным хореографом Владом Ямой, который является судьей шоу "Танці з зірками". Похоже, ролик был снят ранее в какой-то интересной локации, так как сейчас танцор вместе с семьей отдыхает на Мальдивах.

На видео Влад шагает и танцует странный танец одновременно, но выглядит это очень весело и задорно, еще и на фоне звучит соответствующая музыка. Перед камерой шоумен появился интересном наряде – на нем темный костюм с ярким рисунком на пиджаке, который, впрочем, очень соответствует происходящему в ролике.

В подписи к публикации говорится: "Когда вспомнил, что завтра выходной. Врываемся в пятницу с хорошим настроением и плясками Власть Ямы @vladyama_official. Видео заряжает, не правда ли?". Пользователи тут же принялись комментировать видео, правда некоторых оно раздражает: "Спасибо за прекрасное настроение с утра!", "Круто двигается", "Молодец!", "И когда на мальдивских островах", "Настроение с утра однозначно поднялось. Спасибо", "Не нравятся мужчины с бородой. Как бы не вертелись", "Класс, и сразу настроение", "Супер, подняли настроение".

Напомним, Судья "Танців з зірками" Влад Яма рассказал, как болезнь лишила его мечты: "Это невозможно забыть…".

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