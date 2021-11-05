Танцівниця Ілона Гвоздьова, яка перемогла на шоу "Танці з зірками", вирішила вибачитися перед людьми з нетрадиційною орієнтацією, вибравши досить незвичайні формулювання

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова в новому сезоні" Танців з зірками " почала активно коментувати виступи інших учасників. Під критику потрапляв і співак MELOVIN, який на фестивалі Atlas Weekend зізнався, що любить як жінок, так і чоловіків. В інтерв'ю Наталії Влащенко Гвоздьова назвала представників ЛГБТ-спільноти "психічно нездоровими" людьми.

Після цього Ілону жорстко розкритикували в мережі, коментуючи її висловлювання. Критика не згасала, тому Гвоздьова вирішила вибачиться перед людьми нетрадиційної орієнтації в програмі "Зірковий шлях".

"Я, звичайно, не хотіла образити нове віяння, так, ЛГБТ-рух. Я можу сказати, що дійсно, це не діагноз. Це не хвороба, я могла неправильно висловитися", - зазначила Ілона під час пояснення своєї позиції.

В одному з телеграм-каналів про шоу-бізнес відразу помітили досить цікаве формулювання, яке сказала Ілона:

"Ілона Гвоздьова вибачилася перед ЛГБТ + людьми, яких назвала «психічно нездоровими» в інтерв'ю Влащенко. Але за це вибачення доведеться вибачатися ще раз. Тому що в поданні хореографа ЛГБТ-рух - це «нове віяння». Данина моді, ага".

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова після скандальних одкровень заговорила про втрату роботи

А ще Politeka писала, що Гвоздьова після нового конфлікту жорстко пройшлася по тих, кому вона не подобається

Також Politeka повідомляла, що на Гвоздьову з "Танців з зірками" обрушилася хвиля негативу через висловлювання про орієнтацію, вона не змовчала



