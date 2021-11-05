Дочка Ані Лорак зі своїм батьком Муратом Налчаджіоглу і його дівчиною, якій він нещодавно зробив пропозицію, відпочивають на популярному українському курорті - Буковель.

Як пише Politeka.net, новими кадрами відпочинку Мурат поділився на своїй сторінці в Instagram.

Мурат з нареченою і дочкою від Лорак весело проводять час на гоном курорті Буковель, про що поділилися в особистих блогах. Лілія щосили публікувала ролики з майбутньою падчеркою. Схоже, вони нашили спільну мову.

У нових сторіс Мурат показав Соню під час купання в чанах.

"Всім привіт. Ми сьогодні прийшли в чан. Тут дуже гаряча вода. Як ви бачите, від мене йде пар. Гілочки теж тут. Ось така крута атмосфера", - сказала дівчинка.

Цікаво, що вона одягнена була в точно такий же купальник, який є і у Ані Лорак.

Раніше співачка співачка засвітилася в ньому під час відпочинку з дочкою в Туреччині.

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