Відома телеведуча Катя Осадча, яка веде авторську програму "Світське життя", вбралася в розкішну синю сукню і зібралася на зйомки.
Як передає Politeka.net, Катя Осадча прославилася як телеведуча. Вона веде авторську програму "Світське життя", де розкриває факти про зірок шоу-бізнесу. Як відомо, нещодавно Катя Осадча народила сина - Данила.
Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катя Осадча вбралася в шикарну вечірню сукню синього кольору. Також свій образ вона доповнила яскравим макіяжем, діадемою з безліччю сяючих каменів і поясом. На фото вона готується до зйомок програми "Світське життя".
"Традиційне фото. День студії. "Світське життя" за розкладом у неділю о 18: 00", — додала телеведуча.
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"Готові? Поїхали!", — сказала Катя Осадча.
Також телеведуча показала студію, де проходять зйомки "Світського життя".
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