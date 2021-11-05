Відома телеведуча Катя Осадча, яка веде авторську програму "Світське життя", вбралася в розкішну синю сукню і зібралася на зйомки.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча прославилася як телеведуча. Вона веде авторську програму "Світське життя", де розкриває факти про зірок шоу-бізнесу. Як відомо, нещодавно Катя Осадча народила сина - Данила.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катя Осадча вбралася в шикарну вечірню сукню синього кольору. Також свій образ вона доповнила яскравим макіяжем, діадемою з безліччю сяючих каменів і поясом. На фото вона готується до зйомок програми "Світське життя".

"Традиційне фото. День студії. "Світське життя" за розкладом у неділю о 18: 00", — додала телеведуча.

"Готові? Поїхали!", — сказала Катя Осадча.

Також телеведуча показала студію, де проходять зйомки "Світського життя".

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