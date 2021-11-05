Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет авторскую программу "Світське життя", нарядилась в роскошное синее платье и собралась на съемки.
Как передает Politeka.net, Катя Осадчая прославилась как телеведущая. Она ведет авторскую программу "Світське життя", где раскрывает факты про звезд шоу-бизнеса. Как известно, недавно Катя Осадчая родила сына - Даниила.
Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Катя Осадчая нарядилась в шикарное вечернее платье синего цвета. Также свой образ она дополнила ярким макияжем, диадемой с множеством сияющих камней и поясом. На фото она готовится ко съемкам программы "Світське життя".
"Традиционное фото. День студии. "Світське життя" по расписанию в воскресенье в 18:00", — добавила телеведущая.
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"Готовы? Поехали!", — сказала Катя Осадчая.
Также телеведущая показала студию, где проходят съемки "Світського життя".
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