Популярна співачка і актриса Анна Трінчер поділилася в мережі чарівним фото в сукні з нової колекції.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, зірка "Скаженого весілля" Анна Трінчер, яка нещодавно відпочивала з коханим в екзотичній країні, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі незвичайним фото, на якому показала всі свої принади.

Так, на новій фотографії Аня відображена на світлому блакитному тлі, схоже, це була студійна зйомка. Перед камерою вона з'явилася в стильній бежевій сукні з білою блузою, це вбрання з нової колекції відомого українського дизайнера Андре Тана. Волосся дівчини зібрані у високий хвіст і злегка розпатлані, а на її обличчі яскравий макіяж.

У подпсии до кадру Трінчер розповіла про колекцію, а шанувальники тут же почали засипати зірку компліментами: "Найкрутіша", "Красива", "Вау, красуня", "Красива", "Краща", "Як красиво", "Супер", "Така крута", "Моя красива", "Японська дівчинка просто якась", "Люблю тебе, Анна Трінчер", "Вау, дуже красива. Колекція супер".

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