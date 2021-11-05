Популярная певица и актриса Анна Тринчер поделилась в сети очаровательным фото в платье из новой коллекции.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, звезда "Скаженного весілля" Анна Тринчер, которая недавно отдыхала с возлюбленным в экзотической стране, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети необычным фото, на котором показала все свои прелести.

Так, на новой фотографии Аня запечатлена на светлом голубом фоне, похоже, это была студийная съемка. Перед камерой она появилась в стильном бежевом платье с белой блузой, это наряд из новой коллекции известного украинского дизайнера Андре Тана. Волосы девушки собраны в высокий хвост и слегка растрепаны, а на ее лице яркий макияж.

В подпсии к кадру Тринчер рассказала о коллекции, а поклонники тут же принялись засыпать звезду комплиментами: "Самая крутая", "Красивая", "Вау, красотка", "Красивая", "Лучшая", "Как красиво", "Супер", "Такая крутая", "Моя красивая", "Японская девочка просто какая-то", "Люблю тебя, Анна Тринчер", "Вау, очень красивая. Коллекция супер".

Напомним, Анна Тринчер в черном кружеве пощекотала нервы мужчин недетской фотосессией: "И хочется, и колется".

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер в модном купальнике похвасталась загаром под пальмами: "Шик, блеск, красота".

Также Politeka писала, что Анна Тринчер в крошечном купальнике показала себя без прикрас: "Фигурка топчик".