Художняя гімнастка Анна Різатдінова, фіналістка шоу" Танці з зірками", показала свої вміння в гнучкості, записавши ефектне відео.
Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова стала володаркою бронзової медалі на Олімпіаді в Ріо, а кілька років потому спробувала свої сили в шоу "Танці з зірками", де змогла дійти до фіналу, але поступилася першим місцем Ксенії Мішиній. На проекті гімнастку підтримував суддя проекту Влад Яма. Не забуває Різатдінова і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому відео Анна була в чорному міні-топі і шортиках. Різатдінова показала свою розтяжку, здивувавши виглядом.
"У кожної людини має бути як мінімум 3 заповітних бажання! Вони допомагають долати ментальні бар'єри і йти до цілей, зробити їх реальними. Але через таке затяте ставлення до досягнень виникає надлишковий потенціал: чим більше ми чогось хочемо, тим далі воно віддаляється від нас.
Рідна сестра Ротару, у якої підозрювали онкологію, розповіла правду про стан співачки: "Господи, люди..."
Загрузлий в боргах співак і зірка "Майстер Шеф" Амадор Лопес ледь не опинився на вулиці: "Мало хто про це знав"
"Дистанційка" вивела з себе українців, люди вийшли на вулиці: кадри того, що відбувається
Зупинилося серце українського режисера Малахова, сім'я та шанувальники невтішні: "Він був великою людиною"
Помер відомий актор з "Бригади" і "Бумера", подробиці трагедії: "Не дожив до..."
Дуже важливо візуалізувати свої мрії, і кожен робить це по-різному: прописати бажане в Щоденниках, зробити цілі карти , посилати намір в космос і т д.
А я все тримаю в голові. Але сьогодні хочу поділитися своїми бажаннями з вами, як думаєте у мене вийде здійснити написане?",- написала Анна.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Вау", "Вогонь".
Нагадаємо, улюблениця ями з "Танців з зірками" Різатдінова відверто розповіла про свій стан після Олімпіади
А ще Politeka писала, що улюблениця ями з "Танців з зірками" показала сина від олігарха-втікача і поділилася одкровенням
Також Politeka повідомляла, що улюблениця Влада Ями Різатдінова, після програшу Мішиної, повернулася на паркет "Танців з зірками"