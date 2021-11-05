Художняя гімнастка Анна Різатдінова, фіналістка шоу" Танці з зірками", показала свої вміння в гнучкості, записавши ефектне відео.

Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова стала володаркою бронзової медалі на Олімпіаді в Ріо, а кілька років потому спробувала свої сили в шоу "Танці з зірками", де змогла дійти до фіналу, але поступилася першим місцем Ксенії Мішиній. На проекті гімнастку підтримував суддя проекту Влад Яма. Не забуває Різатдінова і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому відео Анна була в чорному міні-топі і шортиках. Різатдінова показала свою розтяжку, здивувавши виглядом.

"У кожної людини має бути як мінімум 3 заповітних бажання! Вони допомагають долати ментальні бар'єри і йти до цілей, зробити їх реальними. Але через таке затяте ставлення до досягнень виникає надлишковий потенціал: чим більше ми чогось хочемо, тим далі воно віддаляється від нас.

Дуже важливо візуалізувати свої мрії, і кожен робить це по-різному: прописати бажане в Щоденниках, зробити цілі карти , посилати намір в космос і т д.

А я все тримаю в голові. Але сьогодні хочу поділитися своїми бажаннями з вами, як думаєте у мене вийде здійснити написане?",- написала Анна.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Вау", "Вогонь".

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