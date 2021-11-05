Відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський показав себе в сірому костюмі і напросився на компліменти.

Як передає Politeka.net, Макс Чмерковський є відомим хореографом і танцюристом. Він прославився більше 10 років тому в Україні завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк". Після він поїхав до США, де брав участь у танцювальних проектах і здобував перемоги. Зараз Макс Чмерковський замінив Григорія Чапкіса в шоу "Танці з зірками"

Так, цього разу хореограф опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Макс Чмерковський позує перед дзеркалом в сірих брюках і білому светрі. Свій образ він доповнив пальто сірого кольору, чорними туфлями та сонцезахисними стильними окулярами.

"Освітлення Вбиральні найкраще", - підписав фото Макс Чмерковський.

Шанувальники хореографа залишили для нього безліч приємних слів в коментарях: "Топовий", "Завжди", "Виглядаєш добре", "Це точно", "Красень", "Вогонь", "У тебе виграшний наряд", "Відмінний вигляд і чудовий смак!", "Повертайся в Лос-Анджелес", "Чому у хлопців такі короткі штани? Я сподіваюся, що ця тенденція скоро пройде", "Ти завжди виглядаєш кмітливим, чувак!"

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