Племінниця Софії Ротару Соня Кей, яка нещодавно презентувала новий міні-альбом, показала, як виглядає в мереживній білизні.
Як пише Politeka.net, Соня Кей є висхідною зіркою українського шоу-бізу, а також двоюрідною сестрою єдиного сина Софії Ротару Руслана, будучи номінованою на "прорив року" за версією "Золота Жар-птиця" після випуску першого міні-альбому. Нещодавно Соня записала другий EP-альбом, який прослухали сотні разів на платформі Ютуб. Не забуває Соня і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому відео в сторіс Соня була в чорних мереживах. Зірка стояла перед дзеркалом у спальні, розповівши про свою проблему.
"Друзі, така фігня. Вирішила Вам дещо показати, взяла невидимку. Ну, така, чисто по приколу, хоба (прилипла до тіла, - прим. ред.). Хтось мені пояснить, що це таке?",- сказала Соня.
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