Певица Соня Кей, племянница Софии Ротару, которая недавно презентовала новый мини-альбом, показала трэш, который произошел в квартире, записав все на видео.
Как пишет Politeka.net, Соня Кей является восходящей звездой украинского шоу-бизнеса. Певица была даже номинирована на "Прорыв года" по версии "Золотая жар-птица". У исполнительницы был выпущен альбом и несколько синглов, а недавно артистка презентовала новый мини-альбом, который собирает сотни тысяч на Ютуб-платформе. Известно, что певица двоюродная сестра единственного сына Софии Ротару - Руслана, а поэтому племянница легенды украинской эстрады. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится многим интересным.
На новых кадрах Соня показала, что у нее случилось. Как оказалось, муха застряла в окне.
"Трэшняк", - подписала певица кадры.
Счастливую Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках: "Из роддома..."
Ушел из жизни знаменитый телеведущий, он олицетворял целую эпоху: подробности трагедии
После вылета из "Холостячки" Свечкоренко рассказал, какая Злата на самом деле: "Если ей что-то не нравилось..."
Ковид забрал жизни супругов-писателей с разницей в один день: "Моих крыльев больше нет"
"Госпожа Зарицкая": похудевшая солистка KAZKA впечатлила видом в наряде с прозрачными вставками
"Я где-то час смотрю. У меня тут муха просто застряла. Открыла откно, она просто тупо замерзла", - сказала Соня в видео.
Напомним, племянница Ротару Соня Кей в облегающем боди выставила напоказ все свои достоинства
А еще Politeka сообщала, что недовольная племянница Софии Ротару пожаловалась украинцам на свою поездку
Также Politeka писала, что племянница Софии Ротару в нелепом виде и со шваброй в руках показала свою квартиру