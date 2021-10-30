Певица Соня Кей, племянница Софии Ротару, которая недавно презентовала новый мини-альбом, показала трэш, который произошел в квартире, записав все на видео.

Как пишет Politeka.net, Соня Кей является восходящей звездой украинского шоу-бизнеса. Певица была даже номинирована на "Прорыв года" по версии "Золотая жар-птица". У исполнительницы был выпущен альбом и несколько синглов, а недавно артистка презентовала новый мини-альбом, который собирает сотни тысяч на Ютуб-платформе. Известно, что певица двоюродная сестра единственного сына Софии Ротару - Руслана, а поэтому племянница легенды украинской эстрады. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится многим интересным.

На новых кадрах Соня показала, что у нее случилось. Как оказалось, муха застряла в окне.

"Трэшняк", - подписала певица кадры.

"Я где-то час смотрю. У меня тут муха просто застряла. Открыла откно, она просто тупо замерзла", - сказала Соня в видео.

Напомним, племянница Ротару Соня Кей в облегающем боди выставила напоказ все свои достоинства

А еще Politeka сообщала, что недовольная племянница Софии Ротару пожаловалась украинцам на свою поездку

Также Politeka писала, что племянница Софии Ротару в нелепом виде и со шваброй в руках показала свою квартиру



