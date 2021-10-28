Известная певица и племянница артистки Софии Ротару Соня Кей удивила поклонников в сети новым фото в откровенном образе.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская исполнительница и племянница легендарной артистки Софии Ротару Соня Кей часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети необычным кадром, на котором появилась в соблазнительном образе.

На новой фотографии Соня запечатлена на сером фоне и в интересной позе с вытянутыми вверх и закинутыми за голову руками. Перед камерой певица появилась в узком темном боди с цепями, которое обтянуло стройную талию и оголило идеальные ноги в белых кроссах. Волосы девушки зачесаны назад, а на ее лице яркий макияж с розовыми тенями.

В подписи к публикации Кей написала: "Энергия – это самая пробивная сила, её стоит сосредотачивать на главном. Когда у человека полно энергии и сил, он способен совершить всё, что угодно!". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами: "Красотка", "Огонь", "Дикий космос", "Обожаю", "Люблю тебя", "Красивая", "Соня, ты шикарная, огонь просто".

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